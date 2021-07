Covid Piemonte: variante Delta isolata per la prima volta a Torino

Covid Piemonte: primo caso variante Delta a Torino. Il laboratorio che ha ottenuto il risultato è quello di Virologia e Microbiologia dell’Asl Città di Torino, diretto dalla dottoressa Valeria Ghisetti, in collaborazione con l’Istituto per la Ricerca sul Cancro di Candiolo.

Isolata variante Delta a Torino

Come rende noto l’Asl:

“Lo studio è stato svolto dalla dottoressa Maria Grazia Milia e dalla dottoressa Rita Proia, che già lo scorso anno avevano isolato il “coronavirus piemontese”.

Questa mutazione, in alcuni Paesi come la Gran Bretagna, è diventata predominante. Già il 26 giugno scorso la Regione Piemonte aveva comunicato che erano stati identificati 8 casi di variante Delta. Proprio grazie a questi casi è stato possibile isolare il virus.

Importanza scientifica

L’importanza scientifica di questa tappa consentirà di svolgere studi sulla produzione di anticorpi neutralizzanti nelle persone vaccinate. La questione fondamentale all’attenzione della scienza intorno al tema delle mutazioni di Covid-19, infatti, è quella di valutare eventuali ceppi che mostrino resistenze al vaccino.

LEGGI ANCHE Vaccino Covid, il Piemonte supera i 4 milioni di dosi

Dati

Come riporta Prima Torino per i dati in nostro possesso è importante ricordare che, anche in caso di presenza di varianti, la doppia dose di vaccino riesce ad evitare in quasi tutti i casi la malattia grave e l’ospitalizzazione. Intanto il Piemonte ha superato il traguardo dei 4 milioni di vaccinati.