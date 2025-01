Da domani un pediatra in meno in Valsesia e Valsessera. Il dottor Massimo Bagno conclude la propria attività come professionista di libera scelta.

Da domani un pediatra in meno in Valsesia e Valsessera

Un pediatra in meno per gli utenti di Valsesia e Valsessera. L’Asl Vercelli comunica infatti che «il dottor Massimo Bagno cessa la propria attività di pediatra di libera scelta in data 30 gennaio. L’Asl Vercelli si scusa con gli utenti direttamente interessati e rende noto che non è stato possibile individuare un sostituto, pertanto invita i genitori dei bambini a rivolgersi agli sportelli distrettuali di scelta e revoca per la nomina di un nuovo pediatra».

Data la carenza di disponibilità di scelte in ambito Borgosesia, i pediatri dell’ambito di Gattinara, Daniela Campra (con ambulatori a Serravalle Sesia, Prato Sesia e Gattinara) e Monica Gaggero (con ambulatori a Grignasco, Romagnano Sesia e Gattinara), si sono rese disponibili ad assistere i bambini che ne faranno richiesta.

Gli orari degli sportelli

Ecco le sedi e gli orari degli sportelli a cui è possibile rivolgersi per la scelta del nuovo pediatra:

Borgosesia: Via Varallo 31 (c/o Lingottino) da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30, martedì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.00

Varallo: Via Prof. Calderini 2 (c/o Casa della Salute) da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, lunedì e mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 15.00

Coggiola: Via Garibaldi 97 (c/o Polimabulatorio) martedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, mercoledì dalle ore 12.30 alle ore 15.30

