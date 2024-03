Da oggi giornate soleggiate e temperature in aumento. Si prospetta una settimana quasi primaverile con il consolidamento dell’alta pressione.

Da oggi giornate soleggiate e temperature in aumento

Trascorsi una decina di giorni caratterizzati da variabilità e precipitazioni come da tempo non se ne vedevano, si apre da oggi, martedì 12 marzo, un periodo decisamente più intonato alla primavera. Almeno per tutta la settimana i meteorologi prevedono cielo sereno o poo velato, e temperature in aumento.

In aumento, ma senza esagerare: si arriverà a massime intorno ai 17-19 gradi circa. E con possibile leggero calo delle minime di notte. Dati in linea con le medie del periodo, ultima decina di giorni prima dell’arrivo della primavera.

Le previsioni per i prossimi giorni

Per la giornata di oggi Nimbus prevede «tempo soleggiato con al più lievi velature». Per domani ancora «soleggiato con nubi sparse in giornata sulle zone montane, addensamenti su creste e cime di confine tra Valle d’Aosta e Ossola».

Stessa musica per giovedì: «Soleggiato con cumuli sparsi nelle ore diurne sulle zone montane piemontesi e della Valle d’Aosta orientale». Qualche addensamento nuvoloso più consistente potrebbe arrivare venerdì. Per il fine settimana ancora bel tempo, ma sono previsioni che attendono conferma nei prossimi giorni.