Dal satellite si vede la sabbia che ci è piovuta addosso nei giorni scorsi. Sarà un inizio di settimana con tempo ancora instabile.

Pioggia con abbondanti dosi di sabbia. E’ quanto ci è caduto addosso nel fine settimana, e in particolare nel pomeriggio di sabato 8 giugno, ma in parte anche ieri, domenica 9 giugno. Così come era avvenuto un paio di mesi fa, la “colpa” è di una corrente d’aria che solleva la sabbia dai deserti dell’Africa del Nord e la conduce verso l’Europa, e in questo caso l’Italia in particolare. La foto dal satellite mostra bene questa scia marrone chiaro che attraversa il Mediterrianeo e sale dalla Sardegna al Piemonte.

Un inizio settimana ancora instabile

Per quanto riguarda le previsioni meteo per i prossimi giorni, l’unico dato certo è che continua l’instabilità che da settimane sta caratterizzando la primavera (ormai prossima a cedere il posto all’estate). Per la giornata di oggi, lunedì 10 giugno, si prevede una mattinata con cielo relativamente poco nuvoloso, ma in progressivo peggioramento: tant’è che per la serata sono possibili rovesci.

Una situazione che rischia di ripetersi anche domani, con una mattinata tendenzialmente più serena e un peggioramento previsto nel corso del pomeriggio che potrebbe toccare il culmine con temporali. Stesso scenario previsto per mercoledì, mentre la giornata di giovedì si prospetta (almeno per ora) più serena.

