Weekend di pioggia e nuvole, e arriva pure la sabbia del deserto. Sul Nord Ovest attesi cieli giallognoli a causa del pulviscolo proveniente dal Sahara.

Come previsto, purtroppo questo fine settimana di Pasqua sarà segnato da un’alternanza di pioggia e nuvole: nulla che possa far pensare alle belle giornate di primavera. Non solo: sul Nord Ovest italiano è arrivata anche un’ondata di sabbia proveniente dal deserto del Sahara che darà un colorito giallognolo al cielo nuvoloso, o alla nebbia.

La foto del satellite parla chiaro: il fronte di sabbia che arriva dal Nord Africa è ben visibile.

Già ieri il Centro meteo Piemonte parlava di «tanta sabbia dal Sahara in arrivo in quota grazie ai venti meridionali è già presente nel cielo del Piemonte e lo si può notare da una particolare colorazione del cielo tra bianco e giallo. Ma sarà domani (cioè oggi, ndr) che arriverà in quantità maggiori».

Le previsioni meteo

Per il resto, le previsioni di oggi sulla regione sono queste: «Dal mattino tendenza a piogge e rovesci entro le valli di Torinese, Canavese, Biellese e Verbano, a tratti anche sul Cuneese. Asciutto in pianura. Nel pomeriggio fenomeni in intensificazione con possibilità anche di qualche temporale a metà pomeriggio a ridosso della fascia pedemontana-alpina tra Torinese, alto Canavese, Biellese, alto Vercellese, Verbano e Novarese. Altrove asciutto o al più deboli rovesci sparsi nella seconda metà del pomeriggio. Entro sera asciutto su pianure mentre persistono rovesci sull’alto Piemonte. Quota neve in aumento a 1800-2000 metri».

Una Pasqua sotto l’acqua

Per domani la situazione si prospetta addirittura un po’ peggio: previste infatti piogge più diffuse e a tratti anche più intense, soprattutto in mattinata e in serata.

Il sole potrebbe ricomparire solo nel pomeriggio di lunedì. E martedì la beffa sarà completa: giorno di ritorno al lavoro e solo che splende dal mattino alla sera…

