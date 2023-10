Domani picco di caldo: si potrebbe arrivare a 30 gradi. Un fine settimana pressoché estivo. Il bel tempo proseguirà anche nei giorni successivi.

Una coda di estate che continua a caratterizzare questa prima parte del mese di ottobre. Già nella giornata di oggi, sabato 7 ottobre, le temperature massime hanno superato i 20 gradi. Ma il picco è atteso per domani, dove in alcune zone del Piemonte potrebbero essere superati addirittura i 30 gradi.

Lo segnala il sito Centro meteo Piemonte: in questo fine settimana «una nuova vasta area di alta pressione si estenderà sull’Europa occidentale richiamando masse d’aria piuttosto calde per il periodo che ci farà vivere ancora giornate tipicamente estive… Domenica in prevalenza soleggiata salvo residue foschie o nebbie al primo mattino e qualche velatura in transito in giornata, caldo da record con possibili picchi massimi di 30-32 gradi localmente».

Per quanto riguarda le aree montane, si tratta di valori «oltre le medie stagionali anche di 10 gradi, mentre in pianura potrebbe essere raggiunta la fatidica soglia di 30 gradi con locali punte fino a 31 gradi nel basso Piemonte: in tal caso si andrebbe molto vicini ai record storici di Ottobre o in qualche caso si potrebbero anche superare».

Sole anche all’inizio della prossima settimana

Il bel tempo proseguirà poi anche nei primi giorni della prossima settimana. Sia lunedì che martedì saranno caratterizzati da cielo prevalentemente sereno, con temperature inferiori a quelle che potranno essere raggiunte domani, ma sempre decisamente alte per il periodo.