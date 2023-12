Domenica di sole, per domani è attesa una spolverata di neve. In arrivo una nuova perturbazione: in zona le precipitazioni saranno però scarse.

A una domenica soleggiata e fredda farà seguito il passaggio di una rapida perturbazione che domani, lunedì 4 dicembre, potrà anche portare qualche nevicata a bassa quota in zona. Sono queste le previsioni dei meteorologi per le prossime ore.

«Ci attende così una domenica perlopiù soleggiata seppur freddina e con il rischio in mattinata di locali gelate anche in pianura – spiega il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bMeteo -. Bel tempo che, tuttavia, avrà vita breve visto che già nella giornata di lunedì l’ennesima perturbazione raggiungerà la nostra regione determinando entro il pomeriggio un generale peggioramento del tempo con precipitazioni deboli ma diffuse, nevose fino a quote molto basse o a tratti in pianura, specie sui settori centro meridionali del Piemonte».

La parte settentrionale del Piemonte sarà quindi interessata in modo marginale: si prevede una “spolverata” di neve nel pomeriggio, ma nulla di più.

Martedì torna il sole

Nella giornata di martedì la perturbazione andrà esaurendosi, e si avrà nel pomeriggio il ritorno di qualche raggio di sole. Cielo prevalentemente soleggiato nella giornata di mercoledì, ma temperature fredde.

Neve per l’Immacolata?

Intanto si comincia a guardare le previsioni per il ponte dell’Immacolata. Al momento, per l’8 dicembre è prevista una nuova nevicata, ma probabilmente solo a quote più alte, mentre in pianura dovrebbe piovere. Ma si tratta di indicazioni che devono essere confermate nei prossimi giorni.