Fate gli auguri di San Valentino su Notizia Oggi: mandateci foto e messaggio! Giovedì 13 febbraio saranno pubblicate le dediche alla persona che amate: usate WhatsApp al numero 370.3518.212.

Fate gli auguri di San Valentino su Notizia Oggi: mandateci foto e messaggio!

Conto alla rovescia per la festa di San Valentino: Notizia Oggi vi offre la possibilità di fare una bellissima sorpresa al vostro amore in vista della ricorrenza del 14 febbraio, giornata tradizionalmente dedicata agli innamorati. Basta inviare una foto con un messaggio, e verrà pubblicata sul numero in uscita giovedì 13 febbraio, proprio il giorno che precede la festa degli innamorati. Dagli amori giovanissimi a quelli consolidati in lunghi anni di unione, tutti sono benvenuti in questa nostra iniziativa!

Come fare

Partecipare è semplice: basta mandare un pensiero, un augurio, una dedica rivolta alla persona amata (massimo 20 parole) e una foto dell’amata o dell’amato, oppure della coppia. Avete tempo sino a lunedì 10 febbraio: mandateci i messaggi e le foto attraverso WhatsApp al numero 370.3518.212 oppure alla casella mail notiziaoggi@notiziaoggi.it.

Qualche indicazione

Vi preghiamo solo di tenere presenti tre indicazioni: mandateci una sola foto, non un puzzle o altre composizioni, perché poi fatalmente sul giornale devono essere tagliate o rimpicciolite. Secondo, scrivete un messaggio breve, perché altrimenti anche questo andrà fatalmente a ridurre lo spazio della foto. Terzo, non mandateci messaggi senza foto, perché non saranno pubblicati.

Benvenuti sulla nostra chat!

Inviando gli auguri tramite WhatsApp verrete automaticamente inseriti nella nostra lista broadcast: se volete, avrete sul vostro cellulare le notizie più importanti, massimo due al giorno. Ovviamente potete togliervi quando desiderate.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook