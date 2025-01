Fine settimana tra sole e nuvole, all’Epifania possibile neve in quota. Giornate con meteo instabile per l’afflusso di aria umida su tutta la regione.

Fine settimana tra sole e nuvole, all’Epifania possibile neve in quota

Si apre un fine settimana “lungo” grazie alla festività dell’Epifania che cade lunedì. Lungo ma caratterizzato da meteo instabile, con peggioramento previsto proprio per la giornata di lunedì, quando potranno arrivare pioggia e neve in montagna, anche se in misura assai modesta.

Per quanto riguarda il fine settimana, è il Centro meteo Piemonte a fare il punto della situazione. «Il fine settimana sarà caratterizzato da aria più umida, sabato da est e domenica da sudovest con maggiori annuvolamenti su pianure, e a tratti possibili anche nebbie. Calo delle temperature più significativo nei valori massimi che mediamente saranno compresi tra 2 e 6 gradi, maggiori aperture sulle Alpi seppur tra passaggi nuvolosi irregolari e qualche fiocco di neve sui crinali nordoccidentali tra sabato sera e domenica mattina. Temporaneo ma significativo rialzo termico in quota per la giornata di domenica, con zero termico in aumento fino a 3000-3200 metri».

La giornata di domenica dovrebbe comunque presentarsi più nuvolosa rispetto al sabato, soprattutto nelle prime ore.

Possibile neve per l’Epifania

Per la giornata di lunedì 6 gennaio si prevede cielo per lo più nuvoloso, a parte qualche schiarita in quota sulle zone alpine di confine fino al mattino. Pioggia o pioviggine tra Alessandrino, Vercellese, Novarese, Verbano, in accentuazione in giornata tra Biellese, Sesia, Verbano e Novarese con neve in calo dai 1100 ai 700 metri».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook