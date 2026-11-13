Valdilana si stringe attorno a Fiorina: lunedì l’ultimo saluto dopo la tragedia di Barbato

Si terranno lunedì 16 novembre alle 11, nella chiesa parrocchiale di Trivero Matrice, i funerali di Fiorina Festa Bianchet, la donna morta lunedì sera nell’incendio divampato nella sua abitazione in frazione Barbato, a Trivero, nel comune di Valdilana. La data delle esequie era attesa da tutta la comunità, ancora profondamente colpita da una tragedia che ha lasciato sgomento nell’intero alto Triverese.

Il rosario sarà celebrato domenica 15 novembre alle 18, sempre nella chiesa parrocchiale di Trivero Matrice. Dopo la funzione religiosa, la cara Fiorina proseguirà per il tempio crematorio di Biella e le ceneri saranno tumulate nel cimitero di Coggiola, nella tomba di famiglia. Attorno al marito Marco Vercella Baglione, ai figli e ai familiari si sta stringendo in queste ore una rete di affetto che coinvolge l’intera frazione.

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Lo sconcerto di Barbato davanti alle fiamme

Il dolore per la scomparsa di Fiorina continua a intrecciarsi con il ricordo di quanto accaduto quella sera. «Vedevo salire il fumo nero, vedevo le fiamme, sentivo la disperazione di chi guardava come me e non poteva fare niente», racconta Marzia, una delle vicine che ha assistito impotente all’incendio. Parole che restituiscono tutto il dramma di quei momenti, vissuti da Barbato con angoscia e incredulità.

Poche ore dopo il rogo, tra telefonate, messaggi e social, in paese ha cominciato a circolare un saluto commosso dedicato a Fiorina. «Cara Fiorina, ieri sera te ne sei andata nella tua casa, nel luogo che era la tua vita. Tu non sei una sera di fumo e di fuoco. Tu sei una vita intera». Un messaggio diventato l’abbraccio collettivo di una comunità che ha voluto ricordarla nella luce dei suoi gesti e delle sue parole, più che nelle fiamme.

Il racconto di quella sera e le conseguenze del rogo

L’incendio era divampato nel tardo pomeriggio di lunedì 9 novembre nell’appartamento al terzo e ultimo piano della palazzina di tre livelli in cui viveva con il marito. Fiorina e Marco erano stati soccorsi dal personale del 118, ma per la donna non c’era stato più nulla da fare. A fermarle il cuore potrebbero essere stati il calore e il fumo inalato, anche se saranno gli accertamenti a chiarire con precisione le cause del decesso.

Sul posto erano intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco di Biella, Cossato e Ponzone, insieme ai carabinieri incaricati dei rilievi. Tra le possibili cause del rogo è stata indicata una stufa a legna, ma l’origine dell’incendio resta ancora al vaglio. L’alloggio è stato posto sotto sequestro e gli altri due appartamenti sono stati dichiarati inagibili: il marito e il fratello sono rimasti senza casa e si sta cercando in ogni modo di aiutarli.

I versi, le favole e l’amore per il paese

Fiorina a Barbato aveva sempre vissuto e a Barbato aveva dedicato parole, ricordi e affetto. Scriveva poesie nel dialetto della frazione e custodiva nei versi espressioni, modi di dire e frammenti di vita locale. Nel 2016 aveva pubblicato il libro “Storie di animali e uomini, un po’ vere e un po’ no”, nato da racconti e leggende tramandate a voce. La scrittura era il suo modo di raccontare l’anima del paese.

Accanto alla passione per la parola, c’era anche una presenza concreta nella vita della frazione e del territorio, attraverso la collaborazione con realtà come Mani Tese e la Santa Lucia di Barbato. Da poco aveva affrontato un serio problema di salute e si stava riprendendo con forza di volontà. Per questo l’addio appare ancora più duro per chi la conosceva e le voleva bene: se ne va una donna capace di lasciare un segno profondo nella memoria della sua comunità.

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