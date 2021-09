Francesco Surace nuovo record: 13 ore da Genova alla Margherita passando da Gressoney. Un percorso di 245 chilometri: prima parte con la bici, poi a piedi.

Nuova impresa per l’atleta borgosesiano Francesco Surace: domenica 12 settembre, alle 7 di un mattino pieno di sole, ha raggiungo a piedi, in solitaria, il rifugio Capanna Margherita. Era partito in bicicletta da Genova sabato alle 18, dopo aver pedalato 7ore e 40 minuti è arrivato a Staffal; quindi, si è concesso una sosta rifocillante di 20 minuti ed è ripartito a piedi, alla volta del Rifugio più alto d’Europa.

“A differenza dell’impresa di giugno, quando ho raggiunto la meta passando da Alagna Valsesia, stavolta ho deciso di affrontare il tratto di salita verso la vetta in solitaria, per misurarmi con la mia forza mentale. Ce l’ho fatta, e ne sono ancor più contento”.

Questa volta il meteo lo ha aiutato

Mentre a giugno l’atleta aveva dovuto scontrarsi con condizioni meteorologiche non ottimali, questa volta il tempo molto terso non ha creato ostacoli ed il giovane recordman ha potuto ammirare già da lontano la sagoma del Rifugio Margherita che si avvicinava sempre più, fino a raggiungerlo fermando il cronometro sulle 13 ore.

“Il tempo è stato rilevato da un cronometrista ora è al vaglio della Federazione come da prassi, attendo in queste ore la loro conferma. Questo significherà che avrò realizzato il record per questo percorso”.

In tutto 245 chilometri

Un nuovo record, dunque, per questo ragazzo che non si ferma mai: tanta energia mentale e fisica, che lo ha aiutato ad affrontare un tragitto di 245 km totali, prima in bicicletta e poi a piedi, superando la fatica ed il freddo, per conquistare ancora una volta quella vetta che per lui ha sempre il sapore della vittoria.