Borgosesiano classe 1997, lavora a Praga con la più grande multinazionale di birra: Giacomo Vercelli racconta la sua esperienza professionale.

Da Borgo a Praga, Giacomo Vercelli si racconta

Da Borgosesia a Praga per lavorare per la più grande multinazionale di birra. Sta crescendo lontano dall’Italia Giacomo Vercelli, borgosesiano classe 1997: il suo obiettivo? Diventare un imprenditore nel settore del Food&Beverage per valorizzare i prodotti italiani.

“Da bambino volevo fare lo psicologo – racconta –, poi però ho studiato Economia. Ho capito che volevo fare quello di cui mi sto occupando adesso quando, da ragazzino, guardando una puntata di Masterchef mi sono reso conto di quanto fossero di qualità le materie prime italiane. Ricordo di essermi detto: voglio essere il motivo per cui i clienti scelgono i nostri prodotti”.

Una formazione internazionale

Così, dopo il diploma al Liceo delle Scienze Umane G. Ferrari (opzione economico-sociale), Vercelli si sposta a Parma per studiare alla facoltà di Food management, e una volta conseguita la laurea triennale si specializza alla Escp Business School di Torino. Qui ha l’opportunità di conoscere il mercato internazionale, lavorare su casi di studio direttamente con le aziende del settore e svolgere periodi di tirocinio all’estero, come il periodo formativo trascorso a Berlino. Poi arriva un’offerta di lavoro in Repubblica Ceca.

“Ad agosto 2021 parto per Praga con un programma di giovani talenti ed entro in AB InBev, multinazionale attiva nella produzione di bevande alcoliche e analcoliche; qui, da agosto 2022, ricopro il ruolo di Costumer Experience, Commercial Supply and Order Management Expert, che tradotto in parole semplici significa che sono il punto di contatto tra chi si occupa della Logistica e chi fa vendite”, prosegue.

Il sogno di diventare imprenditore

Prima di questa esperienza, infatti, la carriera di Vercelli si è concentrata soprattutto su Marketing e Commerciale, ma il giovane manager aspirava ad avere uno sguardo a 360 gradi rispetto a tutti i processi del business, quindi anche Logistica e Produzione. “È molto stimolante per me poter seguire il prodotto dalla sua realizzazione alla consegna al cliente; e questo bagaglio di esperienze e conoscenze che sto accumulando mi tornerà utile in futuro, se un giorno avvierò la mia attività”, aggiunge Vercelli.

È ancora troppo presto per fare programmi, ma sicuramente il 25enne ha le idee chiare rispetto alla strada che sta percorrendo: “Sono soddisfatto di quanto ho realizzato fino ad adesso: ho lavorato sodo, con impegno (e spesso mi è mancato stare lontano da casa), ma sono focalizzato verso il mio obiettivo e so che ne vale la pena”.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE