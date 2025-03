Giorni con temperature primaverili. Ma domenica serasi rischia la pioggia. Deciso rialzo delle massime in attesa del passaggio di una perturbazione.

Giorni con temperature primaverili. Ma domenica sera si rischia la pioggia

Un sensibile aumento delle temperature massime ha portato in questi giorni un assaggio di primavera su tutta la nostra zona, con il cielo che si è mantenuto per lo più soleggiato. Anche il Centro meteo Piemonte conferma i «primi tepori primaverili in Piemonte con temperature massime che raggiungono diffusamente i 16-18 gradi in pianura, ma con punte a sfiorare i 20 gradi nel Verbano.

Da segnalare marcate escursioni termiche tra il giorno e la notte su diversi fondovalle tra Cuneese, Astigiano e Monferrato con differenze locali di oltre 20 gradi».

Il tempo dovrebbe mantenersi bello sino a tutta la giornata di domani, sabato 8 marzo, mentre per la domenica è atteso l’arrivo di un fronte perturbato che potrebbe anche portare pioggia, più probabilmente verso il tardo pomeriggio e la sera.

Una nuova perturbazione

Si attende infatti l’arrivo di una nuova perturbazione che secondo gi esperti comincerà a farsi sentire solo la domenica dalla tarda mattinata. I modelli indicano quindi per la serata di domenica un’alta possibilità di piogge (comunque deboli) fino alle prime ore di lunedì. Poi la situazione comincerà a volgere al bello. Si attendono comunque conferme più precise nei prossimi giorni.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook