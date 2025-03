Grignasco accoglie il nuovo parroco: «Dobbiamo essere una comunità unita». LE FOTO

Grignasco accoglie il nuovo parroco: «Dobbiamo essere una comunità unita». Don Marco Borghi ha celebrato la sua prima messa in paese.

«Dovremo essere insieme una comunità misericordiosa e unita». Così don Marco Borghi ha salutato Grignasco durante la cerimonia di ingresso e di inizio del suo nuovo mandato da parroco. Domenica scorsa grandi emozioni per il sacerdote ma anche per gli abitanti che hanno fatto gli onori di casa accogliendo a braccia aperte don Borghi.

Proveniente da Borgomanero, il sacerdote, che ha 36 anni, ha espresso la voglia di essere un punto di riferimento per tutte le fasce di età. «Sarò pronto all’ascolto di tutti dai zero a 99 e più anni. Grazie poi all’appoggio delle associazioni credo che riusciremo a lavorare al meglio».

Il benvenuto del paese

Le istituzioni hanno atteso l’arrivo del padre in municipio. Intorno alle 14 un gruppo di rappresentanze di associazioni ha applaudito l’arrivo del parroco. A farsi portavoce dei sodalizi è stata Giuseppina Baragiotta presidente della Pro loco: «Desideriamo darle il benvenuto e farle i nostri migliori auguri per una permanenza serena – ha riferito di fronte al pubblico presente -. L’auspicio è continuare a collaborare insieme per il bene del nostro paese».

Tra i partecipanti anche gli amministratori della zona di Omegna e Casale Corte Cerro luoghi di origine del sacerdote. Ad accompagnare i momenti di raccoglimento è stata la banda Musica società Operaia. Il sindaco Roberto Beatrice ha dato il benvenuto al sacerdote illustrando le particolarità del territorio: «Noi siamo più proiettati verso la Valsesia piuttosto che il Novarese – ha sottolineato il primo cittadino -. La nostra forza sono le associazioni che si adoperano per il bene del territorio. Siamo pronti a collaborare tutti insieme per la comunità».



Dal municipio ci si è poi spostati nella chiesa della Vergine Assunta. L’edificio religioso era gremito. Ad intervallare i vari momenti della messa solenne è stata la corale parrocchiale che ha proposto brani particolarmente toccanti. Al termine della funzione i sodalizi presenti hanno pensato di porgere un pensiero in ricordo della giornata. La cerimonia si è conclusa quindi in oratorio dove sono stati proposti momenti di condivisione tra cui un ottimo rinfresco.

