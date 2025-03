Grignasco e il mondo del volontariato hanno detto addio a Mario Paglino. Fu tra i fondatori del Servizio radio emergenza. Impegnato anche nel Cai, cantò con il coro “Varade”.

Una grande rappresentanza del Servizio radio emergenza di Grignasco ha salutato il suo cofondatore, Mario Paglino.Il funerale è starto celebrato lunedì nella chiesa di Bovagliano, nel cimitero del paese. Una folla commossa si è stretta al dolore dei familiari per la perdita di un uomo che ha lasciato un’impronta speciale nel cuore di tanti.

Mario Paglino aveva 95 anni. Per l’Sre è stato un vero punto di riferimento. «Nella prima metà degli anni Settanta un gruppo di grignaschesi esperti ed appassionati nell’utilizzo della radio e delle radiocomunicazioni, decise di dare un senso profondo alla loro passione, attivandosi come gruppo operativo e attribuendosi il nome di “Sre – Gruppo radioamatori – Volontari del soccorso” – fa sapere il sodalizio -. In principio gli interventi di avevano come obiettivo fornire un primo soccorso a chi si trovava in difficoltà e Paglino era presente».

La crescita dell’Sre

Con il tempo si costruì un sogno. «In principio gli interventi sono limitati principalmente alle sole richieste che loro intercettavano e a cui rispondevano rapidamente. Infatti la radio rappresentava l’unico strumento di collegamento tra chi aveva bisogno di soccorso e chi, invece, volontariamente poteva dare loro soccorso, garantendo un trasporto sicuro e veloce verso la struttura ospedaliera più vicina.

Il 14 ottobre 1978 si tenne in casa Paglino la prima riunione ufficiale verbalizzata. E via via si arrivò alla fondazione del gruppo: «Il 4 novembre 1978 si tenne presso la casa di Aldo De Paulis, altro membro del gruppo, la seconda riunione durante la quale si individuò: “la necessità di scrivere uno statuto, dando lettura della bozza e la conseguente necessità di registrazione e riconoscimento dello stesso”. Infatti durante questa seconda riunione si diede lettura alla bozza del primo statuto dell’associazione».

Volontario anche in altre associazioni

Paglino è sempre stato comunque presente. Ed ebbe modo di farsi conoscere anche nel comitato Croce rossa di Borgosesia, nel Cai, vista la sua immensa passione per le montagne, e nel Coro Varade. Proprio questa formazione musicale desidera ricordarlo con parole d’affetto: «Ciao Mario, se ne va un altro pezzo di storia del Coro Varade, instancabile corista, amico, sempre pronto a dare una mano nelle attività. Hai cantato nel coro fin dagli albori e fino a pochi anni fa, quando hai deciso di fermarti perché l’età avanzava. Quando canteremo a Pinerolo, sarai ad ascoltarci con Romano, Giorgio, Luciano e tutti gli altri amici del coro che non ci sono più. E noi cercheremo di fare del nostro meglio anche per voi. Buon viaggio Mario».

Mario Paglino ha lasciato la moglie Meris, la figlia Marina con Piero, i nipoti Daniele e Mariangela con le rispettive famiglie, gli affezionati Simonetta, Franco e Luana.

