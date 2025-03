A Grignasco l’addio a Paolo Sitzia, architetto e uomo di cultura. Fu insegnante a Borgosesia, storico e tra i fondatori di Punto Arte. Aveva 82 anni.

A Grignasco l’addio a Paolo Sitzia, architetto e uomo di cultura

Lutto nella comunità di Grignasco e in tutto il mondo della cultura in zona: si è spento l’architetto Paolo Sitzia, notissimo per il suo 9impegno del mondo della storia e dell’arte. L’uomo è deceduto giovedì a 82 ann, e nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 marzo, è stato celebrato il funerale al cimitero di Bovagliano.

«Paolo fu uno dei fondatori di Punto Arte e insieme al fratello Giuseppe ha portato avanti numerose pubblicazioni sulle particolarità e peculiarità del territorio – ricorda Paolo Cavagliano, attuale presidente dell’associazione -. Con spirito critico e attento è stato in grado di raccontare e tramandare la storia artistica delle bellezze locali. Sarà davvero molto difficile portare avanti l’eredità culturale che ci ha lasciato».

Una vita per la cultura

Sono numerosissime in effetti le pubblicazioni e i saggi che nel corso della vita Sitzia scrisse dando la possibilità ad esperti nella storia dell’arte di accrescere la propria conoscenza su vari temi da lui trattati. Uno dei volumi pubblicato di recente è stato quello sulla figura di Pier Francesco Gianoli, il pittore che operò a Grignasco e nella diocesi di Novara.

In molti ricordano poi il lavoro che Paolo fece per ricostruire la storia della costruzione della chiesa parrocchiale. Nell’agosto 2017, in occasione dei festeggiamenti dell’Assunta, era stata dedicata una serata all’“Architettura in luce” per illustrare l’architettura di Vittone attraverso la luce. Il celebre architetto piemontese vissuto nel Settecento cercò nel corso della sua esistenza soluzioni e decorazioni dedicate al controllo dei flussi luminosi. Proprio con i fasci di luce vennero separati gli elementi vittoniani dalle aggiunte successive e Paolo Sitzia, in quell’occasione, aveva sottolineato come una chiesa completamente bianca certo disorientasse i grignaschesi abituati alla penombra della cosiddetta chiesa vecchia.

Architetto e insegnante

Chi ha conosciuto Paolo Sitzia ricorda anche la sua serietà e dedizione a livello professionale. Era stato un architetto preciso e attento, inoltre per diverso tempo, prima di andare in pensione, era stato professore di matematica alle scuole superiori e alle medie di Borgosesia.

Nel 2018 la famiglia Sitzia venne colpita da un profondo lutto: la morte di Giuseppe, fratello di Paolo. Anche Giuseppe si era distinto per la profonda passione per la storia del paese e per la storia della chiesa parrocchiale di cui aveva portato avanti diversi studi.

Una famiglia molto conosciuta

L’uomo lascia la moglie Anna, le figlie Valentina, Ilaria, Benedetta, i nipoti Teresa, Jacopo e Vittoria, il fratello Fiorenzo con la famiglia. Anche le figlie sono molto conosciute in zona, soprattutto per il loro impegno in campo sportivo. Oggi pomeriggio, dopo la cerimonia funebre, il feretro è stato deposto nel cimitero di Grignasco.

