Hervé Barmasse per i 40 anni della Margherita

Hervé Barmasse, alpinista professionista, scrittore e regista, sarà presente alle celebrazioni per il quarantesimo anniversario di costruzione della Capanna Margherita.

Hervé Barmasse ad Alagna

Il quarantesimo anniversario della costruzione della Capanna Regina Margherita è celebrato con numerosi eventi ad Alagna. Domenica 16 agosto in piazza Grober è stato proposto l’incontro dal titolo “127 anni di storia del rifugio più alto d’Europa” che ha appassionato i partecipanti. Sono state proiettate alcune immagini d’epoca, si è parlato poi del legame tra la Capanna Margherita e la scienza, infine proiezioni e testimonianze di video storici dal titolo “Il cantiere sopra le nuvole”.

Il Monte Rosa

Da martedì intanto sono partiti una serie di incontri che raccontano come il Monte Rosa sia stato un importante laboratorio di scienza e ricerca per oltre due secoli. “La carovana dei Ghiacciai”, grazie a Legambiente ha portato i partecipanti alla scoperta dei ghiacciai del Monte Rosa. Il 21 agosto poi il comitato glaciologico italiano ha parlato dell’ambiente che si trasforma. Sale poi l’attesa per il 22 agosto quando è in programma l’aperitivo con Hervè Barmasse alle 18 in piazza Regina Margherita e una serata dal titolo “La mia vita tra zero e 8000”.

Il curriculum

Alpinista professionista, Hervè Barmasse è originario della zona del Cervino. Nella sua famiglia il mestiere di guida alpina ha attraversato le generazioni. Hervé, tuttavia, si è concentrato dapprima sullo sci, in cui prometteva ottimi risultati, finché da adolescente un incidente gli ha precluso la carriera professionistica. Si è avvicinato quindi all’alpinismo insieme al padre, gettando le basi per quello che negli anni è diventato un curriculum d’eccellenza. Attualmente è considerato un esempio dagli appassionati di montagna. Sabato sarà proprio ad Alagna. Gli eventi poi proseguiranno ancora: il 30 agosto, data che coincide con quella dell’inaugurazione del 1980 della nuova Capanna Margherita, alle 9 del mattino ai 4554 metri di altitudine sarà celebrata la messa.

