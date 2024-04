Ieri caldo record con -2 gradi alla Margherita. Boom di turisti in zona. Ultimo fine settimana di sci sul Monte Rosa, pienone anche all’Oasi Zegna.

E’ stata una domenica con temperature da primato, per la metà di aprile. Il Centro meteo Piemonte segnala i +23 gradi di Pragelato (contro i +22.7 di aprile 2011, precedente record) e i +18.9 gradi di Sestriere (contro i +18.6 dell’aprile 2011). «Soprattutto il valore di Sestriere rappresenta la temperatura massima media che si dovrebbe registrare in pianura in questo periodo…»

Alla Capanna Margheirita la massima di ieri è stata -2: anche in questo caso una rilevazione più in linea con il mese di giugno, che con aprile.

La situazione anomala rientrerà però nei ranghi nel giro di un paio di giornoi. Già nella giormnata di oggi si comincerà ad avvertire un calo delle temperature, e si torna nelle medie del periodo tra mercoledì e giovedì, quando ci saranno almeno 10 o 12 gradi in meno di ieri. Il cielo si manterrà per lo più soleggiato, pur con quale nuvola o qualche velatura.

Boon di turisti e sciatori

Ieri la giornata quasi estiva coincideva anche con l’ultima apertura degli impianti sciistici sul Monte Rosa, che sono stati presi d’assalto. Ma anche tantissime persone che non sciano hanno comunque voluto approfittarsi della bel tempo per la prima (o seconda) giornata all’aperto in montagna. Numerosi i turisti anche nelle vallate laterali, molto frequentati anche i sentieri.

Primo assalto “estivo” anche per le montagne dell’Oasi Zegna, con centinaia di motociclisti e auto che sono saliti in quota lungo la Panoramica.

