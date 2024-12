Ieri sera una spolverata di neve in montagna. Oggi cielo quasi sempre nuvoloso. Risveglio “in bianco” per i centri più alti, ma la precipitazione è stata molto modesta.

Qualche fiocco di neve è caduto davvero, un po’ come era nelle previsioni, ma è stato un fenomeno davvero modesto. Nella serata di ieri, sabato 7 dicembre, soprattutto i centri in quota sono stati leggermente imbiancati, ma si è trattato davvero di una “spolvereta” destinata a non lasciare più traccia entro poche ore. Nevicate più consistenti si sono invece avute nel basso Piemonte.

Per il resto, la giornata di oggi, domenica 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, sarà caratterizzata da cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature massime intorno ai 7 gradi.

Il sole ritorna domani

La perturbazione andrà lentamente esurendosi e nel pomeriggio di domani potrebbe riapparire il sole, ma segnato da instabilità che si protrarrà sino a martedì. Più soleggiate le giornate di mercoledì e giovedì.

