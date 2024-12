Un fine settimana con meteo instabile e forse qualche fiocco di neve in quota. In arrivo una perturbazione che interrompe la serie di giornate soleggiate.

Un fine settimana con meteo instabile e qualche fiocco di neve

Si interrompe in questo fine settimana la serie di giornate prevalentemente soleggiate che ha caratterizzato l’ultimo periodo. Dal pomeriggio di oggi, sabato 7 dicembre, si faranno sentire gli effetti di una perturbazione che porterà anche qualche modesta pioggia e un po’ di neve in quota.

Questo il punto della situzione secondo il Centro meteo Piemonte. «L’alta pressione che ha mantenuto il tempo in prevalenza stabile e soleggiato cederà nel fine settimana dell’Immacolata sotto la spinta di una profonda circolazione depressionaria in discesa dalle Isole Britanniche e ricolma di aria fredda in quota. Ne conseguirà un peggioramento del tempo nel fine settimana con il ritorno di qualche pioggia e nevicata, anche a quote basse».

Quindi, «dopo una mattinata di sabato ancora in parte soleggiata, fatta eccezione per qualche nebbia o nube bassa in pianura, dal pomeriggio la nuvolosità aumenterà rapidamente su tutto il Piemonte con l’arrivo delle prime deboli nevicate lungo l’arco alpino oltre i 1200-1600 metri. Nel contempo si andrà a sviluppare un minimo depressionario sul Mar Ligure che determinerà la risalita di aria più umida da Sud con l’innesco di deboli piogge sparse tra Verbano, Biellese, Novarese, Vercellese, Astigiano e Alessandrino».

La Valsesia sarà quindi solo sfiorata da questi fenomeni.

Possibili fenomeni di graupel

Tra la tarda serata e le prime ore della notte tra sabato e domenica «possibile fase di neve a tratti fin in pianura, sul resto della regione al più piovaschi o fenomeni di graupel (neve tonda), con fenomeni molto blandi se non spesso assenti a Ovest tra medio-alto Cuneese e Torinese… Per domenica ancora nuvolosità irregolare alternata a parziali schiarite, ma non si esclude una possibile ripresa delle precipitazioni da Est entro sera specie su pianure orientali e basso Piemonte (da confermare). Temperature massime tra 2 e 8 gradi».

