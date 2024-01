Ieri sfiorati i 20 gradi in Piemonte, da oggi temperature in calo. In Val Susa si vedono già i mandorli fioriti. Niente pioggia all’orizzonte.

Ieri sfiorati i 20 gradi in Piemonte, da oggi temperature in calo

Come era nelle previsioni la giornata di ieri, sabato 27 gennaio, è stata particolarmente mite in Piemonte. Qualche dato: in provincia di Novara, ad Armeno, la massima ha toccato i 19.8 gradi. Nelle Langhe registrati 19.1 gradi a Treiso, 18.7 a Belvedere Langhe. Nel Monferrato 18 a Vignale; a Cuneo 17.6.

Non è un caso che gli alberi si sentano già in primavera: in Val Susa, per fare un esempio, si vedono già mandorli in fiore. Ma un po’ ovunque si nota il risveglio anticipato della natura.

Oggi massime in calo

Per la giornata di oggi il Centro meteo Piemonte prevede «temperature in calo, specialmente le massime. Senza grandi variazioni le minime, più miti a quote collinari». Cielo più coperto verso il basso Piemonte, mentre nelle nostre zone si avrà prevalenza di sole.

Una situazione che si protrarrà per buona parte della prossima settimana. Nessun fenomeno piovoso all’orizzonte, e niente neve nelle quote più alte: anche questo inverno rischia di andare in archivio con un livello di precipitazioni nevose davvero ridotto.

Foto dei mandorli in Val Susa di Walter Borla da Facebook