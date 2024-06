Il maggio 2024 al quinto posto tra i più piovosi degli ultimi 70 anni. Nell’area tra Valsesia, Biellese e lago d’Orta si è registrata la quantità maggiore di acqua.

Che fosse un mese di maggio insolitamente piovoso lo hanno capito tutti. Ma adesso che è finito si possono tirare le somme e fare un bilancio più preciso. Ebbene, quello appena concluso è risultato il quinto mese di maggio più piovoso degli ultimi 70 anni, «con una cumulata media regionale – spiega il Centro meteo Piemonte – di 231.5 millimetri, con i surplus più marcati specie su centro-nord della regione».

In particolare, come si vede dalla mappa qui sotto, l’area dove l’eccesso di pioggia è stato maggiore è proprio la nostra, quella a cavallo tra Biellese, media Valsesia e lago d’Orta.

Temperature più basse

Altro elemento interessante è quello della temperatura. Ebbene, «il mese di maggio, complessivamente, ha chiuso con una temperatura media regionale inferiore alla media climatica 1991-2020 con uno scarto negativo di -0,67 gradi». Forse si poteva pensare a uno scarto maggiore, ma questo è il dato. Anche in questo caso, come si vede dalla mappa, l’area valsesiana è in quella parte di regione che registra un deficit più marcato.

