In alta Valsesia e Valsessera alcuni sindaci già eletti. Dove c’era un solo candidato i dati dell’affluenza sono sufficienti. Per gli altri occorerà attendere lo spoglio delle schede.

In alta Valsesia e Valsessera alcuni sindaci già eletti

Lo spoglio delle schede per i Comuni che sono andati al voto inizierà solo oggi pomeriggio alle 14: prima le Regionali, poi le Comunali. Ma nei centri dove il candidato era uno solo, il dato dell’affluenza alle Europee può essere un indicatore sufficiente, visto che basta superare il quorum del 40 per cento. E nei centri della zona è stato superato, anche se in qualche caso solo di pochi punti. Quindi il sindaco può dirsi eletto con buona certezza, a meno che tanta gente abbia votato per l’Ue ma abbia rifiutato la scheda per il proprio Comune.

I sindaci virtualmente confermati

Dunque, pur con un minimo di cautela, ecco chi può festeggiare (riportiamo anche il dato definitivo dell’affluenza alle Europee, l’unico certo al momento): in alta Valsesia eletti Roberto Veggi ad Alagna (affluenza europee al 67 per cento), Anna Baingiu a Fobello (affluenza al 57 per cento), Daniele Tacchino a Cervatto (affluenza al 60 per cento), Marilena Carmellino a Mollia (affluenza al 74 per cento) e Marco Deblasi a Scopa (affluenza al 76 per cento).

Stessa cosa nel Biellese per Fabrizio Calcia Ros a Portula (affluenza al 55 per cento), Stefano Ferrian a Caprile (affluenza al 55 per cento) e Alessandro Todaro a Villa del Bosco (affluenza al 53 per cento). Nel Novarese brinda anche Celsino Ponti a Sizzano (affluenza al 74 per cento).

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook