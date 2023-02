In arrivo quasi 900mila euro per le difese spondali in Alta Valle. Investimenti importanti per alcune località valsesiane e per la provincia di Vercelli.

In arrivo quasi 900mila euro dalla Regione

Sono in arrivo nuovi fondi a finanziamento di opere sul territorio del Piemonte, grazie al Decreto Casa Italia per la programmazione e finanziamento interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico.

LEGGI ANCHE: Varallo interventi sulle difese spondali e la posa del nuovo ponte a Morca

Interventi in Valsesia

«Per il territorio vercellese -indica il consigliere Angelo Dago – il Comune di Scopa potrà provvedere al ripristino officiosità della sezione di deflusso e protezione spondale in destra orografica del fiume attingendo a 400.000 euro di trasferimenti, il Comune di Pila garantirà il ripristino della difesa spondale in orografica sinistra del Sesia a protezione del parcheggio con 240.000 mentre il Comune di Balmuccia avrà 250mila euro per ricostruire e consolidare la difesa spondale sempre sul Sesia»

Su Prima Vercelli leggi anche: Nel Vercellese 2.490.000 euro per la sicurezza dei fiumi