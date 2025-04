In arrivo una perturbazione che porta nuvole, calo delle temperature e (forse) qualche piovasco. Il passaggio del maltempo previsto tra la serata di sabato e la mattinata di domenica.

E’ una perturbazione abbastanza rapida e non particolarmente intensa, ma rischia di essere la guastafeste di questo fine settimana. Il suo passaggio in zona è infatti previsto a cavallo tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi, sabato 26 aprile, e la mattinata di domani, domenica 27 aprile.

«La progressiva discesa di una nuova circolazione instabile dalla Francia verso la Sardegna – spiegano gli esperti del Centro meteo Piemonte – causerà a partire dal tardo pomeriggio di oggi, sabato, un progressivo aumento dell’instabilità. Si parla soprattutto sulle zone alpine di Torinese e Cuneese con la possibilità di rovesci e locali temporali».

Successivamente l’afflusso di correnti umide da est in Pianura Padana «favoriranno ulteriori piogge sparse specie nella mattinata di domenica anche moderate sulle Alpi, deboli in pianura soprattutto sul Piemonte occidentale. Altrove fenomeni più blandi o assenti, con quota neve mediamente oltre i 1800-2200 metri. Fenomeni in generale attenuazione entro il pomeriggio di domenica, salvo residua instabilità possibile soprattutto sul basso Piemonte. Le temperature saranno in calo nella giornata di domenica e comunque entro i 20 gradi nei valori massimi».

Miglioramento da domenica pomeriggio

Come accennato, la situazione sarà in progressivo miglioramento dal pomeriggio di domenica e poi per la giornata di lunedì, con situazione ancora instabile ma senza rovesci e con parecchie schiarite. Cielo sereno più stabile e temperature in ripresa da martedì in avanti.

