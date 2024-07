In Piemonte è stato il giugno più freddo dal lontano 1997. Ma anche il mese di luglio è partito con temperature ben al di sotto della media.

In Piemonte è stato il giugno più freddo dal lontano 1997

Per trovare temperature analoghe a quelle registrate lo scorso mese di giugno bisogna risalire fino a più di 25 anni fa, nel 1997. Nei giorni scorsi è stato il meteorologo del Tgr Piemonte Andrea Vuolo a segnalare un dato: «Ieri in Piemonte, in pianura, si sono registrate temperature massime di 18-19 gradi. Era dal 26 giugno 1997 che non si registravano temperature così fredde».

Il punto della situazione è stato fatto da Torino Cronaca qualche giorno fa. Un’analisi che conferma la sensazione di chiunque: anche sui social non si contano più i post tra l’ironico e l’infastidito che traggono spunto dalle basse temperature e dal maltempo che ha segnato gran parte della primavera e che sta proseguendo anche in queste prime settimane di estate.

Miglioramento nei prossimi giorni

Dopo aver compromesso il fine settimana, freddo e nuvole concederanno una tregua (non si sa quanto duratuera) a partire già dalla giornata di domani, lunedì 8 luglio. Nei prossimi giorni le previsioni dei meteorologi annunciano infatti cielo sereno o poco nuvoloso, niente piogge e temperature che si alzeranno fino a superare i 30 gradi.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook