Nel Nord Piemonte è di nuovo allerta gialla: ecco le zone a rischio. Attese piogge intense soprattutto in tarda mattinata e prima serata.

Nel Nord Piemonte è di nuovo allerta gialla: ecco le zone a rischio

Torna l’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali. Lo ha diramato ieri l’Arpa Piemonte per tutta la zona nord della regione. Qui sono attese per la giornata di oggi, domenica 7 luglio, piogge isolate ma intense soprattutto in tarda mattinata e poi ancora in prima serata. Interessata, come accennato, tutta la parte nord del Piemonte, mentre da Torino in giù le previsioni meteo indicano tempo brutto, ma con meno pioggia.

Ma tutta la giornata sarà caratterizzata da instabilità, cielo nuvoloso e rovesci sporadici, con temperature ben al di sotto della media del periodo. Un significativo miglioramento è atteso per domani e i giorni successivi, quando dovrebbe anche verificarsi una sensibile impennata delle temperature, con picco giovedì quando si supereranno i 30 gradi (che sarebbe poi la normalità per il mese di luglio).

Tante iniziative rinviate o costrette a ridimensionarsi

Purtroppo questo maltempo continuia anche a compromettere le numerose iniziative all’aperto che tradizionalmente vengono organizzate in queste settimane, costringendo gli organizzatori a ridimensionare il programma quando non a rinviare del tutto l’evento. Per esempio, la classica cena all’aperto sul ponte di Isolella quest’anno si è duvuta fare al coperto.

