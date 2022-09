Incidente ferroviario: muore un 24enne

Incidente ferroviario: muore un uomo. Tragedia a Torrazza, nel Torinese.

Incidente

Tra lunedì 5 e martedì 6 settembre a Torrazza Piemonte un uomo ha perso la vita dopo esser stato travolto da un treno lungo la linea ferroviaria Torino-Milano, come riporta Prima Chivasso.

I soccorsi

Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri e l’ambulanza del 118 oltre ai vigili del fuoco. Per l’uomo però non c’è stato nulla da fare. A causa dell’incidente, la linea è rimasta bloccata dalle 23.50 alle 5.30 per consentire le operazioni di recupero del corpo.

LEGGI ANCHE Ubriaco finisce sotto al treno. Difficili i soccorsi, ma era miracolosamente illeso

Il treno, l’ultimo partito da Milano in direzione di Torino, aveva a bordo un centinaio di passeggeri che hanno raggiunto al meta con i bus sostitutivi.

La vittima