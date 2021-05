Incidenza Covid: la Provincia di Vercelli migliora e scende sotto quota 100. Il nostro territorio tra i migliori del Piemonte, solo Asti fa meglio.

Incidenza Covid: la Provincia di Vercelli migliora e scende sotto quota 100

Cala ancora l’incidenza Covid in Valsesia e nel Vercellese: adesso siamo scesi sotto quota 100, più precisamente siamo a 99 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In Piemonte solo Asti fa meglio, con 98 nuovi casi. Nell’ultimo rapporto dell’Unità di crisi, si scopre anche che nella giornata di ieri i nuovi casi sono stati solo 17, contro 27 guariti.

LEGGI ANCHE: Borgosesia l’ospedale respira: riprendono anche le visite non urgenti

Novara meglio di Biella

Nelle province confinanti sta un poco peggiorando Biella, che per molte settimane era stata tra le migliori del Nord: adesso siamo a 141 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. Va meglio Novara, con 115 nuovi casi.