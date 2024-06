Inizia una settimana più calda e meno piovosa. Secondo i meteorologi, sentiremo l’arrivo di un aniciclone proveniente dal Nord Africa.

La settimana appena conclusa si è caratterizzata per i numerosi rovesci che hanno segnato quasi tutti i giorni, e temperature decisamente al di sotto della media del periodo. Quella che si apre oggi, lunedì 17 giugno, dovrebbe invece essere una settimana meno piovosa e anche più calda, almeno per quanto riguarda la prima parte.

Il Centro meteo Piemonte fa il punto della situazione. «Nel corso della nuova settimana l’anticiclone Nord Africano tornerà a rinforzarsi sull’Italia determinando una fase di tempo più stabile e progressivamente più caldo. Ma, almeno sul Piemonte, senza grandi eccessi. Tra lunedì e mercoledì avremo una prevalenza di sole con al più qualche nube sparsa a ridosso dei rilievi».

Per la giornata di oggi le previsioni parlano di un inizio nuvoloso in progressivo miglioramento. Prevalenza di sole anche per martedì e mercoledì.

A metà settimana verso i 30 gradi

L’apice del caldo è previsto intorno a metà settimana «quando si potranno raggiungere i primi 30 gradi della stagione e con picchi di poco superiori specie sulle basse pianure orientali. Lo zero termico potrà superare agevolmente i 4000 metri».

Da giovedì l’infiltrazione di correnti più umide sull’arco alpino «potrà determinare un’accentuazione dell’instabilità temporalesca sulle Alpi, che potrebbe estendersi anche alle alte pianure (da confermare) comunque sempre in un contesto termico caldo e a tratti anche afoso».

