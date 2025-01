La Befana ha portato un po’ di neve, oggi torna il sole. Si è già esaurita la perturbazione che ha caratterizzato la giornata dell’Epifania.

La Befana ha portato un po’ di neve, oggi torna il sole

Un po’ di neve in montagna e sulle piste da sci, un po’ di pioggia a valle. La giornata dell’Epifania è stata caratterizzata da una pertubazione che era attesa ma che ha portato poche precipitazioni: in particolare, la copertura di neve in montagna è decisamente scarsa.

Da oggi «atteso un parziale miglioramento tra martedì e la prima parte della giornata di mercoledì – spiegano da Centro meteo Piemonte – con possibilità di locali nebbie in pianura e nubi sparse. Il tutto in attesa di un secondo e rapido fronte da ovest tra la tarda serata di mercoledì e giovedì che dovrebbe ancora risultare, in parte, sottovento alla barriera alpina con precipitazioni scarse e sarà seguito da un probabile rinforzo del Foehn (da confermare). Temperature vicine alla media del periodo».

Giovedì nuova perturbazione

Atteso quindi tra mercoledì sera e giovedì il passaggio di una nuova perturbazione, ma anche in questo caso non ci si aspettano fenomeni di particolare intensità. Di notte le temperature torneranno mediamente di un paio di gradi sotto lo zero, per poi risalire fino a massime intorno ai 6-7 gradi.

Foto webcam Alpe di Mera

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook