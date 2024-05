La settimana inizia nel segno del maltempo. Una nuova perturbazione porta cielo nuvoloso e piogge almeno sino a mercoledì.

La settimana inizia nel segno del maltempo

Con l’inizio della nuova settimana l’avvicinamento di una profonda zona depressionaria sull’Atlantico porta aria più umida e instabile. Il meteo sarà caratterizzato per questi giorni da rovesci e temporali anche intensi, almeno sino a mercoledì. Ma alcuni meteorologi si spingono anche più in là, e prevedono che il maltempo possa in realtà proseguire per tutta la settimana, con precipitazioni diffuse e diminuzione delle temperature.

Dopo una notte di temporali, la giornata di oggi, lunedì 13 maggio, sarà molto nuvolosa al mattino e nel primo pomeriggio, con rovesci e temporali in graduale esaurimento, in serata asciutto.

Altra pioggia attesa per domani

Come riporta anche il centro Nimbus, un nuovo fronte piovoso è atteso poi per la giornata di domani, martedì 14 maggio, che sarà caratterizzata da precipitazioni diffuse, con alternanza tra una maggiore o minore intensità. Temperature ancora in leggero calo, sia le massime che le minime.

Coperto anche mercoledì, con precipitazioni frequenti anche a carattere temporalesco. Per il resto della settimana è presto per fare previsioni attendibili, ma in ogni caso la variabilità sarà il tratto caratterizzante dei giorni seguenti.

