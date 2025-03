La Valsesia sarà a Biella con cinquecento alpini. Il presidente delle penne nere fa il punto in attesa della grande Adunata nazionale.

Si prevede che saranno almeno cinquecento le penne nere della Valsesiana che sfileranno a Biella. C’è fermento tra gli alpini per l’Adunata nazionale che si terrà tra meno di due mesi nel vicino capoluogo laniero. Il raduno è infatti in programma tra il 9 e l’11 maggio.

E per la Valsesia è una occasione speciale. E’ infatti la prima volta che l’appuntamento nazionale, che richiama penne nere da tutta Italia (e non solo) si terrà in una località così vicina, e di identità fortemente alpina. Ovvio che la Valsesiana sarà presente in massa con tutti i suoi gruppi e tantissimi iscritti, oltre ad amici e sostenitori. E il presidente Gianni Mora fa il punto della situazione quando sta per iniziare il conto alla rovescia.

Presidente, avete già stimato la partecipazione dei gruppi locali?

Di solito ai raduni nazionali siamo presenti circa in 300, questa volta contiamo di essere almeno 500. Siamo davvero molto emozionati e non vediamo l’ora di prendere parte ai diversi momenti della manifestazione. L’idea che la adunata sia vicino alla nostra valle è un motivo di grande orgoglio.

Sarete anche voi punto di appoggio per qualche altro gruppo alpino?

Accoglieremo in sede le portatrici carniche e alcuni alpini. Le portatrici erano quelle donne che trasportavano le vettovaglie in montagna durante la guerra. Per il loro ruolo chiave vennero addirittura insignite della medaglia al valore dall’ex presidente Saragat. Anche loro parteciperanno alla grande sfilata dell’Adunata. Presumibilmente sfileranno con le penne nere della Carnia.

Come stanno rispondendo i gruppi locali ai preparativi dell’evento?

Ogni realtà ha dato la sua disponibilità per garantire una organizzazione precisa dell’intero evento. Per esempio, un gruppo di Bergamo si fermerà a Gattinara per poi raggiungere in un secondo momento Biella. Anche se non abbiamo pensato di proporre qualcosa di particolare, abbiamo dato la nostra disponibilità all’organizzazione centrale dei festeggiamenti per ogni esigenza. L’idea è comunque quella di essere a disposizione anche dei commilitoni che arrivano da lontano e hanno bisogno di appoggio.

Uno dei protagonisti della manifestazione nazionale sarà anche il coro “Alpin dal Rosa”, la formazione alpina diretta dal maestro Ivan Cantarutti…

Esatto, sarà proprio così. La formazione che si è già fatta conoscere in occasione di altre Adunate, saprà meravigliare e coinvolgere tutti con i canti alpini. Si esibirà il venerdì sera a Sala Biellese. Sarà sicuramente un modo non solo per farsi conoscere e apprezzare ma anche per portare un pezzetto della nostra terra in una occasione speciale. Pensare tra l’altro che il gruppo valsesiano si potrà esibire insieme anche ad altre realtà simili, provenienti da zone lontane dalla nostra, è un ulteriore motivo di orgoglio.

Senza contare la presenza della Fanfara…

Certo, in tema di musica siamo davvero molto ferrati. Oltre al coro avremo la possibilità di scendere in campo con la nostra Fanfara valsesiana che prenderà parte insieme a noi al corteo della Adunata. Insomma, sarà un momento sicuramente da incorniciare.

E la data si avvicina… Siete emozionati?

E chi non lo è? Cercheremo di operare nel migliore dei modi garantendo a tutti una ospitalità d’eccellenza e magari l’adunata sarà anche l’occasione per molti di tornare nella nostra valle e partecipare ad altri appuntamenti organizzati sul territorio. Noi stessi ci impegneremo a vivere questo grande evento con entusiasmo e partecipazione. Ogni Adunata è un momento di ritrovo con altri amici, ma anche un modo per conoscere anche altre persone che condividono insieme a noi il mondo alpino. Le Adunate in Piemonte sono state proposte a Torino, Asti e Cuneo, questa è la prima volta a Biella e siamo davvero ben lieti di prendere parte in maniera consistente.

