Lago artificiale a Bielmonte: firmato l’accordo. Il presidente della Regione a Valdilana per dare il via libera a un progetto da 1,2 milioni. L’invaso potrà custodire 10mila metri cubi di acqua.

Lago artificiale a Bielmonte: firmato l’accordo

I lavori per il nuovo laghetto artificiale in grado di garantire l’innevamento artificiale a Bielmonte partiranno in primavera. Intanto oggi, giovedì 28 novembre, nella sede dell’Unione montana a Crocemosso il Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio ha incontrato gli amministratori della zona e i partner del progetto per la firma dell’accordo.

Un invaso per garantire la neve

Un laghetto artificiale garantirà alla stazione sciistica di Bielmonte un approvvigionamento importante per l’innevamento artificiale. Sarà realizzato un laghetto nella zona del Monte Cerchio che verrà riempito con l’acqua piovana e quella prelevata tramite apposite concessioni dalle derivazioni del rio Artignaga. La nuova riserva avrà una capacità di 10-12mila metri cubi di acqua. Investimento di 1,2 milioni di euro. Un progetto atteso in zona, ma osteggiato pesantemente da Legambiente.

Anche contro gli incendi

Ovviamente il laghetto potrà anche funzionare da preziosa riserva di acqua in caso di rifornimento di elicotteri e altri mezzi antincendio.