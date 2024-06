Le “zampette” più votate finiranno sul calendario 2025. Ultime ore per iscriversi al gioco di Notizia Oggi: mandate la foto su WhatsApp al 370.3518.212.

Le “zampette” più votate finiranno sul calendario 2025

La nuova edizione di “Simpatiche zampette” è appena partita e vi annunciamo già un bellissimo premio! I concorrenti che risulteranno tra i primi 25 nella classifica avranno l’onore di essere protagonisti del calendario 2025 che Notizia Oggi regalerà ai lettori nel mese di dicembre.

E’ infatti consuetuidine del nostro giornale regalare ogni anno ai lettori un calendario speciale, dedicato al nostro territorio. Due anni fa, per esempio, il calendario era dedicato alle principali manifestazioni della zona, per questo 2024 erano invece stati selezionati alcuni tra i più suggestivi rifugi della Valsesia e della Valsessera, con foto e descrizione.

Ebbene, per il 2025 i protagonisti saranno le “zampette” che risulteranno più simpatiche al termine del nostro gioco. I 25 animaletti più votati (due per mese più uno – il vincitore – in copertina) saranno i protagonisti del calendario 2025 ed entreranno in migliaia di case. Una bella soddisfazione per i loro proprietari e i fan che li voteranno!

Ultime ore per iscriversi

Negli ultimi due numeri di Notizia Oggi abbiamo già pubblicato un gran numero di “simpatiche zampette” già iscritte, e ce ne sono altre che saranno pubblicate lunedì. Chi volesse ancora iscriere il proprio animaletto domestico al nostro gioco, dove però affrettarsi e farlo entro la serata di domani, sabato 15 giugno.

Per iscriversi basta inviare una foto dell’animaletto via WhatsApp al numero 370.3518.212 specificando nome e località, oppure utilizando la posta elettronica all’inirizzo notiziaoggi@notiziaoggi.it.

Chi usa WhatsApp viene anche automaticamente iscritto alla nostra chat, attraverso la quale si può comunicare più facilmente col giornale, e che usiamo per inviare ai lettori le news più importanti della giornata.

I bar in cui si può lasciare il coupon

I coupon per votare la zampetta preferita vengono pubblicati su ogni numero di Notizia Oggi. Vanno ritagliati, compilati e imbucati in una delle urne che abbiamo lasciato sul territorio per facilitare chi gioca.

Ecco i bar (che ringraziamo per la collaborazione) in cui potete trovare l’urna:

Il Bareddu N°2 – Borgosesia reg. Cesolo

Bar Loopy’s – Quarona

Il Cortiletto Cafè – Varallo

Caffè Centrale – Varallo

Bar Impero – Serravalle

Il Bareddu N°3 – Grignasco

Tabaccheria La Torre – Gattinara 0163 827296

Fermata 17 – Gattinara

Capital Cafè Bar – Romagnano (Bennet)

Al Baret – Pray

Bar Giletti – Ponzone

