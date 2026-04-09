Ancora fuoco in Valsesia: questa notte è toccato a Quarona. Per fortuna l’incendio è stato arginato. «Si è rischiato un altro inferno».

Ancora fuoco in Valsesia: questa notte è toccato a Quarona

Notte di fuoco a Quarona, dove un incendio è divampato nell’area dell’ex agriturismo Gambis, lungo la strada carrozzabile che conduce alla cava in direzione del laghetto di Sant’Agostino. Le fiamme hanno richiesto un intervento tempestivo e coordinato per evitare conseguenze ben più gravi.

A darne notizia è il sindaco Francesco Pietrasanta, che in un post ha sottolineato l’efficacia delle operazioni di spegnimento: il rogo è stato rapidamente contenuto grazie all’azione congiunta delle squadre Aib valsesiane e novaresi e dei vigili del fuoco. Un lavoro definito “ottimo”, che ha permesso di bloccare sul nascere quello che avrebbe potuto trasformarsi in un incendio di vaste proporzioni. «Sarebbe potuto diventare un inferno», sottolinea il primo cittadino.

Un’eventualità di cui la Valsesia non ha certo bisogno, visto che non è ancora stato messo sotto controllo il grande incendio che dalla sera di Pasqua sta devastando i boschi sopra Cravagliana.

“Grazie a chi è intervenuto”

Pietrasanta ha voluto esprimere il proprio ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti e a chi ha segnalato tempestivamente l’emergenza, contribuendo a una risposta immediata. «Grazie in particolare all’ospettore generale dell’Aib regionale Corrado Busnelli che in queste ore sta coordinando molti incendi col massimo della efficacia e dell’efficienza. Grazie anche all’ispettore provinciale dell’Aib Laura Guala che non sta mollando un secondo. Siamo fortunati ad avere così tanti angeli custodi che ci proteggono dal fuoco».

«Abbiamo la fortuna di poter contare su veri e propri angeli custodi«, ha evidenziato il sindaco, riferendosi all’impegno dei volontari Aib e dei soccorritori. Nella giornata odierna l’area interessata resterà sotto stretta osservazione per scongiurare eventuali riprese delle fiamme. L’amministrazione comunale invita inoltre la cittadinanza a evitare di transitare nella zona interessata, così da non intralciare le operazioni di monitoraggio e garantire la sicurezza di tutti.

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