Madre di famiglia morta a soli 57 anni

E’ stato celebrato l’altro giorno il funerale di Paola Verna, donna di 57 anni che troppo presto ha dovuto dire addio al marito Piero Voulaz e alle figlie Mariacarlotta, con Wim, e Dorotea. Paola ha lasciato anche la mamma Dora, altri parenti e tanti amici che le volevano bene.

Abitava a Migliano, centro del Biellese lungo la valle del Cervo.

Il ricordo della figlia

A dedicare un commovente ricordo alla madre Paola è stata la figlia Dorotea, che ha affidato ai social il suo dolore. «Ciao Mamma, avrei così tante cose da dirti… Così tante che non mi esce una parola. Mi hai lasciato un vuoto incolmabile, a 29 anni avevo ancora tante cose da raccontarti, tante cose da vivere insieme, tante, tante cose… Ti chiedo di proteggermi e guardarmi sempre ovunque tu sia, cercherò di renderti orgogliosa e fiera di me, mi mancheranno i nostri abbracci, le nostre telefonate, le nostre risate, i nostri segreti…

La vita è stata dura con te, ti meritavi ancora tanti sorrisi, tanti tramonti. Il dolore che hai lasciato fa male, e non so quando e se mai si allevierà, vivrai per sempre nel mio cuore, continuerò a raccontarti e parlarti di me, proprio come se tu fossi qui accanto a me. Io avevo ancora bisogno di te, della mia mamma… e mi sembra ancora impossibile tutto questo. Ti amo da morire Mamma, sarai la stella più bella e luminosa che mi seguirà in questa vita… Grazie per essere stata la mia mamma , la mia migliore amica, il mio tutto… Non ho più voglia di vivere mamma, mi manchi da morire, ho il cuore in mille pezzi, spero che ora sarai bella e sorridente, senza pensieri, la tua Dodo si fa coraggio te lo giuro mamma, sarò forte per te…»

