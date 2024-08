Addio Franca Tonella Regis, in lutto il mondo della cultura in Valsesia. Autrice di innumerevoli studi e pubblicazioni di storia e arte locale, si è spenta all’età di 90 anni.

Addio Franca Tonella Regis, in lutto il mondo della cultura in Valsesia

Era stata a lungo presidente della Società Valsesiana di Cultura, insegnante al liceo, esponente di primo piano del mondo della cultura locale con collaborazioni di ogni sorta. Autrice di una serie infinita di studi e pubblicazioni di vario genere. Appassionata della propria terra, puntigliosa, desideriosa di approfondire ma anche di condividere il sapere. Dire che Franca Tonella Regis è stata una colonna portante della cultura in Valsesia è addirittura riduttivo.

Se m’è andata a 90 anni nella giornata di oggi, venerdì 23 agosto. Era ricoverata all’Hospice Edo Tempia di Gattinara, ospitata per trascorrere nel modo più sereno possibile l’ultima parte della sua lunga e intensa vita.

Il funerale si celebra martedì

Ha lasciato tre figli: Michele con Flavia, Marianna e Alice; Alberto con Daniela, Irene e Giacomo; Agata con Davide e Tommaso. Ha lasciato anche il nipote Guido con Emanuele e altri parenti.

Il funerale sarà celebrato nella mattinata di martedì 27 agosto, a partire dalle 10, nella chiesa parrocchiale di Borgosesia. Amici e conoscenti potranno stringersi intorno ai familiari già nella serata di lunedì, in occasione della erecita del rosario che si terrà sempre nella parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a partire dalle 20. Il feretro verrà poi deposto al cimitero di Borgosesia centro.

Un pilastro della cultura locale

Franca Tonella Regis ha insegnato a generazioni di alunni al liceo scientifico di Borgosesia. E già durante la carriere lavorativa era iniziato il suo impegno alla scoperta della storia, dell’arte, dell’architettura e della letteratura locale. Come detto, non si contano gli studi e le pubblicazioni di cui è autrice o co-autrice.

Per molto tempo fu il perno della Società Valsesiana di Cultura. Fu tra i protagonisti di incontri, convegni, visite guidate, appuntamenti letterari, mostre e una serie innumerevole di altri eventi. Poi divenne presidente onorario della medesima associazione.

Era appassionata di cultura locale, ma non solo: tantissimi, per esempio, la ricordano come cicerone durante le uscite che la Società organizzava ovunque vi fossero aspetti di interesse. Amava conoscere, ma anche divulgare. Era capace di appassionare il pubblico con i suoi approfonditi interventi, qualunque fosse l’argomento.

Con la sua scomparsa, la Valsesia perde realmente un pezzo della propria storia, una persona che ha dato moltissimo per il territorio. La famiglia ha chiesto che eventuali offerte siano destinate alla Società Valsesiana di Cultura e all’Associazione Agape.

