Meteo in miglioramento oggi e domani, poi tornano nuvole e piovaschi. Situazione molto instabile, temperature leggermente superiori alle medie del periodo.

Prosegue anche nei prossimi giorni il peiodo di forte instabilità per quanto riguarda il meteo in zona. Nella giornata di oggi, giovedì 23 gennaio, inizia un progressivo miglioramento che dovrebbe portare cieli sereni o poco nuvolosi tra il pomeriggio e la giornata di domani.

Nel fine settimana però si dovrà fare i conti con una nuova perturbazione che porterà nuvole e anche precipitazioni sparse, con possiili nevicate in montagna. E’ un effetti di correnti umide che continuano ad alternarsi a brevi periodi di alta pressione. Le temperature si manterranno di poco più alte delle medie del periodo.

Le previsioni per il fine settimana

Per la giornata di oggi si prevede una mattinata ancora con nuvole, mentre nel pomeriggio si avrà il passaggio a tempo abbastanza soleggiato. A basse quote temperatura minima attorno a 4 gradi, massima sui 9 gradi. La giornata di domani, venerdì 24 gennaio, sarà caratterizzata da cieli meno nuvolosi, e nessuna precipitazione.

Nubi più estese nella giornata di sabato, ma nessuna precipitazione in vista. Domenica invece la possibilità di precipitazioni, per quanto modeste, si fa più alta. Anche per l’inizio della settimana prossima si prevede cielo coperto e possibilità di pioviggini, ma è un dato che dovrà ancora essere aggiornato.

