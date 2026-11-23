BORGOSESIA – Il tempo si prepara a cambiare anche a Borgosesia, dove domani, martedì 24 novembre, è attesa una giornata caratterizzata da una nuvolosità progressivamente più compatta e dall’arrivo di deboli precipitazioni nelle ore serali. La mattinata inizierà con nubi sparse alternate a qualche schiarita, ma nel corso delle ore il cielo tenderà gradualmente a coprirsi, fino a diventare molto nuvoloso o coperto. Le piogge previste in serata saranno deboli, con un accumulo stimato di circa 2 millimetri. Le temperature resteranno piuttosto basse, con una minima di 4°C e una massima di 9°C. I venti soffieranno deboli da Nord al mattino e da Sudest nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo per il territorio. A determinare il cambiamento delle condizioni atmosferiche saranno alcune infiltrazioni umide in arrivo sul Piemonte, destinate a favorire un aumento della nuvolosità su gran parte della regione. Anche nell’area di Borgosesia il peggioramento sarà graduale: inizialmente il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con qualche apertura, mentre dal pomeriggio le nubi diventeranno progressivamente più diffuse. La fase più instabile è attesa in serata, quando potranno verificarsi deboli piogge

Al mattino nuvole alternate a schiarite e temperature minime di 4°C

Le prime ore di martedì saranno caratterizzate da una situazione ancora relativamente tranquilla, con nubi sparse alternate a schiarite. Il cielo non sarà completamente sereno, ma potranno comunque verificarsi alcune temporanee aperture, soprattutto nella prima parte della mattinata. Le temperature partiranno da una minima di 4°C, rendendo il risveglio piuttosto freddo, mentre i venti saranno deboli e proverranno da Nord. Non sono previste precipitazioni significative durante le ore mattutine. La nuvolosità, tuttavia, tenderà progressivamente ad aumentare per effetto delle infiltrazioni umide che raggiungeranno il territorio piemontese. Il miglioramento iniziale sarà quindi soltanto temporaneo e lascerà spazio a condizioni via via più chiuse nel corso della giornata.

Nel pomeriggio aumentano le nuvole, massima di appena 9°C

Con il passare delle ore le schiarite diventeranno meno frequenti e il cielo tenderà a coprirsi progressivamente. Il pomeriggio sarà quindi caratterizzato da una nuvolosità più estesa, preludio al peggioramento previsto in serata. Anche le temperature resteranno contenute: la massima raggiungerà appena i 9°C, mantenendo un clima freddo e tipicamente autunnale. I venti saranno deboli e ruoteranno dai quadranti meridionali, con provenienza da Sudest. Nonostante l’aumento delle nubi, la fase più significativa per quanto riguarda le precipitazioni è attesa soltanto nella seconda parte della giornata. Chi si troverà a Borgosesia nel pomeriggio dovrà quindi fare i conti soprattutto con il cielo grigio e con temperature piuttosto basse, mentre il rischio di pioggia diventerà più concreto verso sera.

In serata arrivano deboli piogge: previsti 2 millimetri

Il peggioramento sarà più evidente nelle ore serali, quando la nuvolosità potrà diventare compatta fino a lasciare spazio a deboli piogge. Per Borgosesia è previsto un accumulo complessivo di circa 2 millimetri, un quantitativo contenuto che indica fenomeni di debole intensità. La situazione si inserisce in un contesto regionale più instabile, con precipitazioni attese anche sulle zone pedemontane e sulle pianure piemontesi. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1.459 metri, mentre la ventilazione resterà debole. Non sono attualmente previste allerte meteo per il territorio. La giornata si concluderà dunque con cieli coperti e qualche precipitazione, dopo una mattinata iniziata con condizioni decisamente meno perturbate.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 25 novembre: ancora possibile pioggia, con condizioni meteorologiche instabili;

ancora possibile pioggia, con condizioni meteorologiche instabili; Giovedì 26 novembre: giornata variabile, con possibilità di deboli precipitazioni;

giornata variabile, con possibilità di deboli precipitazioni; Venerdì 27 novembre: nuvolosità ancora presente, con cielo prevalentemente nuvoloso.

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