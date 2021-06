Morta dopo il vaccino: gli organi di Camilla salvano cinque vite. La 18enne di Sestri Levante era deceduta dopo alcuni giorni dalla somministrazione.

Nel grandissimo dolore che stanno attraversando, i genitori di Camilla Canepa hanno compiuto un gesto di estrema generosità, grazie al quale saranno salvate cinque vite. La giovane (18 anni) di Sestri Levante si era vaccinata con AstraZeneca in uno degli Open Day per i ragazzi in Liguria: è sopraggiunto poi uno stato di malessere che l’ha portata in pochi giorni alla morte.

Piemonte sospende AstraZeneca per gli under 60

Intanto la Regione Piemonte ha sospeso la somministrazione di vaccini AstraZeneca per persone sotto i 60 anni.