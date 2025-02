Giovane si aggrappa al treno in movimento, tragedia nel Vercellese. Dinamica ancora da chiarire, la vittima ha tentato di salire sull’ultima corsa in tarda serata.

Giovane si aggrappa al treno in movimento, tragedia nel Vercellese

Una tragedia avvenuta la scorsa settimana della quale si sa ancora poco. La vittima è un giovane che alla stazione di Santhià ha tentato di aggrapparsi al treno per Torino, appena partito e quindi con le porte già chiuse. Che cosa sia accaduto di preciso, ancora non è stato reso noto.

Quello che è certo è che il treno si è fermato alla stazione di Bianzé, circa 8 chilometri dopo. Il macchinista probabilmente aveva intuito che era accaduto qualcosa: evidentemente però non si è accorto del gesto tentato dal ragazzo. Il treno era un Milano-Torino, fermatosi e poi ripartito da Santhià in tarda serata, dopo le 23.20. Era l’ultima corsa del giorno, forse il giovane era arrivato all’ultimo momento e ha tentato il tutto per tutto.

Indagini in corso

Come detto, la dinamica di quanto accaduto non è ancora stata resa nota. Si sa solo che il macchinista poco dopo la partenza ha rallentato e poi si è fermato a Bianzè. Prima dello stop però il giovane aveva già perso la presa e era caduto a lato dei binari, perderndo la vita. Sul caso indaga la polizia ferroviaria di Novara. Probabilmente si vuole far luce con chiarezza su tutta la dinamica prima di dare ulteriori notizie.

La vittima è un giovane di origine straniera ma nato in Italia.

Foto d’archivio

