Nel Novarese sindaco contro le mascherine obbligatorie. A Divignano il primo cittadino non rispetta l’ordinanza regionale ed emana un’apposita ordinanza.

Ha fatto molto discutere nei giorni scorsi la scelta della Regione Piemonte di prevedere fino al 2 giugno l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici all’aperto. Una misura precauzionale che però non è stata accolta bene dal piccolo Comune di Divignano, 1.400 abitanti in provincia di Novara. Come riportano i colleghi di Prima Novara, l’amministrazione ha infatti emanato una sorta di contro-ordinanza con la quale si dissocia dal provvedimento regionale, non prevedendo nessun obbligo di mascherina, nemmeno in questi giorni.

“Non ci sono occasioni di assembramenti”

“Abbiamo emanato questa ordinanza – dice il primo cittadino Gianluca Bacchetta, già famoso per il “pellegrinaggio” in bici a Roma per restituire 600 euro a Conte – perché la legge ne prevedeva la possibilità. E’ assurdo che in questi casi tutto il Piemonte, con territori che prevedono situazioni diverse l’una dall’altra, venga accomunato in un’unica categoria. Qui a Divignano non ci sono occasioni di assembramento. E tra l’altro trovo veramente ironico che spesso, come nel caso delle Frecce Tricolori, le amministrazioni permettano occasioni di assembramento, che invece sono negate a privati e Comuni, per poi intervenire in un secondo momento per sanzionare i cittadini. Quando ho letto l’ordinanza regionale mi sono talmente arrabbiato che volevo riprendere la mia bici e andare a protestare. Ma poi ci ho ripensato”.

