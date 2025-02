Neve e pioggia in arrivo, ma molto meno del previsto. Fino a qualche giorno fa si annunciavano precipitazioni consistenti, adesso è cambiato tutto.

Neve e pioggia in arrivo, ma molto meno del previsto

«Il peggioramento significativo che veniva inquadrato dai modelli meteorologici fino a qualche giorno fa è stato in parte smorzato. Nella giornata di sabato avremo infatti l’estensione a tutta la regione di deboli piogge anche a carattere intermittente, a tratti moderate sui settori appenninici di confine con la Liguria, con quota neve che inizialmente potrà scendere fino a 300-400 metri nel basso Piemonte e tra i 500-700 metri sul resto della regione, in graduale rialzo un po’ ovunque dalla serata».

E’ il quadro tracciato dagli esperti del Centro meteo Piemonte, in sintonia con altri meteorologi. In pratica, il fine settimana sarà ceratterizzato da maltempo e da qualche precipitazione, ma molto meno di quanto ci si aspettava fino a qualche giorno fa.

Un fine settimana di cielo coperto

Per la giornata di domani, sabato 8 febbraio, in zona sono attesi cielo coperto, pioviggine e qualche leggera nevicata sui paesi più in quota.

«Per domenica – annuncia ancora il Centro meteo – è attesa una generale attenuazione dei fenomeni fatta eccezione per gli ultimi piovaschi specialmente sul Piemonte orientale e con quota neve in generale risalita oltre i 1000-1200 metri, localmente più in basso solo sull’Appennino Alessandrino».

