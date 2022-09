Nevica a Riale, da domani pioggia in Valsesia. Oggi neve su Riale (VB) a 1.730m, come riporta Centro Meteo Piemonte.

Le previsioni per i prossimi giorni

Secondo 3B meteo “sul Piemonte continua una fase variabile ma prevalentemente asciutta con occasionali rovesci in seguito a passaggi perturbati. Anche per questa settimana non si vedono grandi piogge a parte una finestra di instabilità prevista tra giovedì e venerdì. La discesa di aria fredda dal Nord Europa stimolerà la formazione di un minimo depressionario sull’Italia settentrionale, pertanto qualche pioggia o temporale riuscirà a bagnare anche l’arido Piemonte”.

Pioggia

“La fase clou dell’instabilità si avrà tra la notte di giovedì e la giornata di venerdì con fenomeni a tratti intensi dapprima sulle pianure orientali, quindi alessandrino, vercellese e novarese e successivamente anche sulle restanti aree ma in modo più irregolare. Non saranno piogge abbondanti omogenee che aiuteranno lo stato drammatico in cui riversano i terreni a causa della prolungata fase siccitosa che ha interessato il Piemonte in questo 2022. Anzi, è possibile che possa trattarsi dei soliti fenomeni temporaleschi localmente forti con anche qualche chicco di grandine di piccole o medie dimensioni. L’unica nota davvero positiva è il ritorno della neve anche sotto ai 2000 metri. Non mancheranno temporanee pause asciutte tra un rovescio e l’altro. Migliora nuovamente da venerdì sera in vista di un week end e probabilmente anche di un inizio della prossima settimana ampiamente stabile e soleggiato. Temperature in calo nei valori massimi soltanto venerdì, per il resto saranno stazionarie”.