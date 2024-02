Nevicate fino a 800 metri circa, imbiancati i paesi dell’alta Valsesia. Previste precipitazioni almeno sino a mercoledì, un toccasana dopo mesi di scarsità idrica.

Come era nelle previsioni, la settimana si è aperta con una giornata di pioggia in pianura e neve in montagna. Il limite delle nevicate (variabile da zona a zona) è intorno agli 800 metri. Gran parte dei paesi dell’alta Valsesia e la parte più alta di Valdilana sono imbiancate, anche se la precipitazione è di intensità relativamente modesta.

Come è noto, nella giornata di ieri l’Arpa Piemonte aveva emanato un’allerta giallo per alcune aree della regione, compresa la Valsesia e l’alto Biellese. Nulla di preoccupante, semplicemente si segnalano possibili rischi lungo le strade.

Pioggia per i prossimi giorni

I meteorologi prevedono al momento che la pioggia e la neve andrà avanti almeno sino a mercoledì. anche se la quota minima delle nevicate dovrebbe via via alzarsi.

Dopo una pausa nella giornata di giovedì, il maltempo potrebbe riprendere il sopravvento con nuove precipitazioni nel fine settimana. Ma sono previsioni ancora tutte da confermare. Temperature minime e massime stabili, in linea con le medie del periodo.

Foto da WebcamValsesia