Noi e il Papa: i ricordi e la carezza alla piccola Viola. Oggi tanti fedeli della zona sono a Roma in occasione del funerale.

Noi e il Papa: i ricordi e la carezza alla piccola Viola

Veglie e appuntamenti di preghiera nei giorni scorsi, e oggi il funerale a Roma. Sono tantissimi i fedeli della nostra zona che in questi giorni stanno partecipando a iniziative proposte dalle parrocchie per onorare la scomparsa di papa Francesco. Questa mattina dalle 10 si celebra il funerale in San Pietro.

Ed è anche tempo di ricordi. Tante volte infatti in questi dodici anni di pontificato la strada di papa Francesco si è incrociata con qualche personaggio, associazione o scolaresca della nostra zona. E sono parecchi anche coloro che in occasione dei funerali del pontefice, previsti per sabato, si recheranno a Roma per rendergli un ultimo omaggio.

Il viaggio in bici del Circuito Viola

Papa Francesco è morto il giorno di Pasquetta, e subito anche dai profili social locali sono stati postati centinaia di messaggi di affetto e ricordi. Molti valsesiani ricordano certamente il viaggio in bici di cinque amici del Circuito Viola, che nell’agosto del 2016 raggiunsero Roma proprio per promuovere l’associazione e per sensibilizzare il mondo della sanità sulle malattie che colpiscono i bambini.

Giunti nella capitale, i cinque furono raggiunti da altri esponenti del Circuito Viola e da due bimbe di cui ci si stava prendendo cura, Viola Minazzi (che aveva “battezzato” l’associazione) e Irene Muraro. E papa Francesco li aveva ricevuti, regalando un rosario e una carezza alle due piccole. Mentre i volontari hanno consegnato una copia della Madonna d’Oropa al pontefice che ha accolto volentieri il regalo.

Il “Cammino della luce” a Roma

Ma questo è solo uno dei tanti episodi. Nel 2019, per fare un altro esempio, alcuni volontari del “Cammino della luce” di Pray sono stati ricevuto dal pontefice, e gli hanno donato una piccola lampada con la fiammella accesa a Betlemme durante il recente pellegrinaggio in Terrasanta. Il gruppo aveva partecipato a una messa molto raccolta.

«Leggere le letture mentre papa Francesco ascoltava è stato un momento intenso – aveva raccontato il responsabile del gruppo, Ivan Placido -. Così come pregare e parlare con lui». I volontari avevano offerto anche un cestino con i prodotti della Valsessera, e il quadro della Madonna d’Oropa.

Le suore di Grignasco e Pax Christi

A fare visita al Papa sono state anche alcune suore della casa di riposo “San Vincenzo” di Grignasco, che l’altro giorno hanno pubblicato un ricordo sui social: «Una bella foto di qualche anno fa che ritrae suor Marta, la cara suor Matilde e la nostra madre generale suor Samuela con papa Francesco. In questo momento così triste per tutti noi, preghiamo per Francesco che oggi torna nella casa del Signore».

Sempre nel 2019, anche il varallese Norberto Julini, consigliere nazionale di Pax Christi, era stato accolto dal Papa nel presentare la campagna “Ponti e non muri”. In quella occasione Julini aveva consegnato al pontefice una copia dell’appello Kairos Palestina, “Un momento di verità dal cuore delle sofferenze dei palestinesi”.

Le lettere ai bambini

Poi ci sono state le lettere. Come quella arrivata nel 2016 ai bambini del catechismo della parrocchia di Agnona, Foresto e Isolella. Nel suo scritto, il pontefice aveva ringrazia i giovani per gli auguri che gli erano stati rivolti qualche settimana prima in occasione del suo compleanno, che cadeva il 17 dicembre. Altra lettera, anche se non firmata da Francesco in persona, è quella arrivata qualche settimana fa agli alunni di una classe di Varallo che gli avevano scritto per fargli gli auguri in occasione del suo ricovero in ospedale. «Il Papa, che vi pensa con amorevole tenerezza e vi ringrazia per tale gesto, assicura per ciascuno il ricordo all’Altare, affinché possiate crescere lieti e sereni in compagnia di Gesù, il vero e fedele amico che non lascia mai soli».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook