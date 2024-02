Novanta centimetri di neve a Mera: festeggiano i gestori degli impianti. Anche a Bielmonte piste imbiancate. Perturbazione verso l’esaurimento.

Il nivometro posizionato all’alpe di Mera offre il quadro della situazione: una novantina di centimetri di neve caduti per lo più tra venerdì e la scorsa notte. Un’ottima notiza per i gestori degli impianti sciistici, che possono prolungare la stagione per settimane.

Neve anche a Bielmonte, anche se non così tanta. Ma anche in questo caso la precipitazione garantisce la prosecuzione della stagione. Già oggi, domenica 11 febbraio, si riapre alle attività sportive, contando sul fatto che la perturbazione è ormai agli sgoccioli.

Imbiancata abbondante anche su tutte le piste del Monte Rosa, che comunque non avevano problemi di innevamento.

Domani torna il sole

Per la giornata di oggi il Centro meteo Piemonte prevede «nuvoloso al mattino, con schiarite in arrivo da Ovest dal pomeriggio fino cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Residue piogge (e nevicate sulle Alpi) fino al primo mattino su Alto Piemonte e pianure orientali, ma in rapido esaurimento. In aumento le temperature massime, stazionarie le minime».

Il cielo andrà via via schiarendosi, e per la giornata di domani, lunedì 12 febbraio, si prevede il ritorno del bel tempo, con temperature relativamente miti.