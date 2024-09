Nuova scuola di volo a Varallo: domenica la presentazione. Nel fine settimana ci sarà la “Festa dell’Aria” e raduno aereo a Roccapietra.

Nuova scuola di volo a Varallo: domenica la presentazione.

Domenica il campo volo Marc – Ingegno della frazione varallese tornerà a ospitare l’evento nato nel 2010 per avvicinare il pubblico alla cultura aeronautica. Un appuntamento, quello di quest’anno, nato dalla volontà dell’associazione sportiva dilettantistica “Gruppo piloti Valsesia” per festeggiare l’ottenimento della certificazione da parte di Aeroclub Italia per istituire la scuola e i corsi di volo da diporto o sportivo che verranno presentati durante la manifestazione.

La sistemazione della aviosuperficie

Il gruppo di volontari negli ultimi mesi si sono impegnati nella sistemazione dell’aviosuperficie con la manutenzione della pista e di tutte le strutture che la compongono e ora il loro desiderio è quello di condividere la forte passione che li lega con il pubblico e soprattutto di far diventare la struttura a tutti gli effetti un punto di incontro per tutti gli appassionati. «Lo scopo principale – spiegano gli organizzatori – è proprio quello di rilanciare l’interesse per il volo nella popolazione del territorio e soprattutto nelle nuove generazioni che proseguiranno il nostro lavoro. Durante il corso dell’anno il sodalizio svolge attività didattica con le scuole del territorio con incontri in classe dove vengono spiegate le nozioni basilari del volo, come fanno gli aerei a stare in aria e il loro funzionamento, e con visite guidate all’aviosuperficie. Queste attività sono soltanto un primo passo in quanto abbiamo già molti progetti per il futuro. Vorremmo organizzare corsi dedicati alla sicurezza in volo e molto altro».

La manifestazione di domenica

La “Festa dell’Aria” è una manifestazione aperta a tutti per curiosare o per reperire informazioni sui corsi e le attività del gruppo. Sarà possibile ammirare i veivoli che per l’occasione verranno messi in mostra dai tanti appassionati che giungeranno a Roccapietra da tutto il Piemonte, dalla Lombardia e dal Veneto e anche decidere di fare il battesimo del volo in elicottero. Inoltre sarà attivo il servizio bar e ristorante dove si potranno gustare specialità valsesiane come la paniccia e le miacce farcite.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata alla domenica successiva.

«Con iniziative come questa – concludono gli organizzatori – ci auguriamo di riuscire nel nostro intento. L’obiettivo è diffondere la cultura aeronautica in tutti i suoi aspetti. Lo scorso anno, ad esempio, abbiamo ospitato un raduno di aeromodellisti che ha avuto un grande successo».

