Nuove autopompe per i vigili volontari di Valdilana e Romanano. Il prossimo anno sarà finanziata anche la squadra di Alagna Valsesia.

Nuove autopompe serbatoio per sedici distaccamenti volontari di vigili del fuoco: tra questi ci sono anche Romagnano Sesia e Valdilana, assieme a Fossano, Oleggio, Villanova d’Asti, Trino , Cocconato, Grugliasco, Rivoli, Venaria Reale, Volpiano, Luserna San Giovanni, Montanaro, Rivarolo Canaves, e Bosconero. Nel 2025 verranno assegnati ulteriori 3,6 milioni di euro per finanziare altre otto domande, e tra queste anche Alagna Valsesia.

E’ quanto deciso dall’assessorato regionale alla Protezione civile, che ha approvato la graduatoria per l’assegnazione di fondi destinati ai Comuni sede di distaccamento di volontari dei vigili del fuoco per l’acquisto di nuove autopompe serbatoio. Tra questi, destinatari di un contributo di 200mila euro, anche i volontari di Romagnano e di Valdilana.

“Attenzione al territorio”

«L’arrivo di una nuova autopompa per i vigili del fuoco non è solo un grande segnale di attenzione verso il territorio da parte dell’assessore Marco Gabusi che ringrazio, ma anche e soprattutto un deciso cambio di passo in tema di sicurezza – commenta Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte -. Tutto ciò proprio nel solco della strada tracciata dal Governo Meloni e dal sottosegretario dell’Interno Emanuele Prisco: era da anni infatti che non si investiva così per garantire la tempestività degli interventi».

